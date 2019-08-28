Son Dakika Haberleri: Ağrı' da gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu
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Ağrı' da gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

Ağrı Merkez Gazi Mahallesinde gece bir apartmanın birinci katında bulunan evin balkonunda başlayan yangın paniğe neden olduGörgü tanıklarının ifadelerine göre evin balkonunda duyulan patlama sesi ile birlikte başlayan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye...

Ağrı' da gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]
Ağrı Merkez Gazi Mahallesinde gece bir apartmanın birinci katında bulunan evin balkonunda başlayan yangın paniğe neden oldu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre evin balkonunda duyulan patlama sesi ile birlikte başlayan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duyulan patlamanın doğalgaz patlaması olma ihtimaline karşı, kentte faaliyet yürüten doğalgaz firmasına bağlı ekiplerinde olay yerine geldiği yangında polis güvenlik önlemi aldı.

Yangında duyulan patlamanın sebebi emniyet güçlerince araştırılırken, her hangi bir can kaybı yaşanmadı. - AĞRI
Ağrı Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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