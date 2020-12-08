Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü - Son Dakika

Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
08.12.2020 01:58
Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü Ağrı merkeze bağlı köylerde gece yarısı etkisini gösteren kar yağışı etrafı beyaz örtüyle kapladı.
Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
AĞRI - Ağrı merkeze bağlı köylerde gece yarısı etkisini gösteren kar yağışı etrafı beyaz örtüyle kapladı.
Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde merkeze bağlı köylerde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte etrafı beyaz örtü kaplarken, yağışın etkili olduğu köylerde yaşayan vatandaşlar ise kara uykuda yakalandı. Gecenin sessizliğiyle birlikte yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkarırken kar yağışından habersiz olan vatandaşların karla karşılaşırken vereceği tepki ise merak konusu oldu.
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