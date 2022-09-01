Ağrı'da 60 bin tonla rekor hububat rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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Ağrı'da 60 bin tonla rekor hububat rekoltesi bekleniyor

01.09.2022 10:42
Ağrı'da 60 bin tonla rekor hububat rekoltesi bekleniyor

Ağrı'da geçen sene kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bu yıl yağışlarla verimin arttığı tarlalarda hasat yapan çiftçilerin elde ettikleri arpa ve buğdayları satmak için getirdiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ağrı Ajans Amirliğinde yoğunluk yaşanıyor.

Ağrı'da geçen sene kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bu yıl yağışlarla verimin arttığı tarlalarda hasat yapan çiftçilerin elde ettikleri arpa ve buğdayları satmak için getirdiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ağrı Ajans Amirliğinde yoğunluk yaşanıyor.

Verimli topraklara sahip kentte özellikle düz alanlardaki binlerce dönümlük arazilerde arpa ve buğdayın yetiştirildiği tarlalarda arpa buğday gibi hububat hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Geçen sene etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde istenen verimin olmadığı ilde bu yıl özellikle ilkbaharda düşen yağışlar hububat verimini artırıp çiftçileri sevindirdi.

Hem devlet desteği hem de artan verimle yüzü gülen çiftçiler, tarlalarından elde ettikleri arpa ve buğdayları TMO Ajans Amirliği Alım Merkezine getirmeye başladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ürünlerini atmak için getiren çiftçilerin yoğunluk oluşturduğu merkezi ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti.

Çelebi, AA muhabirine, Ağrı'da bu yıl tüm tarım ürünlerinde verimin arttığını söyledi.

İlde mahsul alım tarihinin uzatıldığını belirten ve bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çelebi, "Bu sene 60 bin tonun üzerine hububat bekliyoruz. Günlük 700-800 ton mahsul toplanıyor." dedi.

Çelebi, "İl bazında bu sene Türkiye tarihindeki en bereketli mahsulü alıyoruz. Bu, ilimiz için çok büyük bir gelir kaynağıdır. İnşallah önümüzdeki seneler de böyle verimli olur. İlimizde en fazla buğday daha sonra arpa üretiliyor. TMO, eylül ayının sonuna kadar mahsul alacak." diye konuştu.

TMO Ajans Amiri Mahir Şahin ise hububat alımı nedeniyle yoğun çalışma sezonu geçirdiklerini anlattı.

Çiftçilere yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen sene yöremizin kurak geçmesi nedeniyle hiç hububat alamadık. Aynı zamanda besicilerimize destek amaçlı Ukrayna ve Rusya'dan olmak üzere Trabzon Limanı'ndan iş yerimize 30 bin ton arpa gelmiş ve besicilerimize dağıtılmıştı. Bu sene yağışlı olması dolayısıyla il genelinde iyi bir verim var. Günlük 700 tonun üzerinde alım gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 15 binin üzerinde alım yaptık. Eylül ayının sonuna kadar da tüm randevularımız doludur. 2001 yılında 31 bin ton, 2009'da da 19 bin ton hububat almıştık. Ağrı tarihinde en yüksek üçüncü rekolte dönemi oluyor. TMO Ağrı Ajans Amirliği 1955 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana en yüksek alım seyrini gerçekleştiriyoruz."

Çiftçilerden Abdulkadir Durmuş da hem devlet desteği hem de güzel yağışların etkisiyle bu sene 45 ton buğday ürettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Ajans, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 60 bin tonla rekor hububat rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

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