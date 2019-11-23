Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Geçmişten Günümüze Öğretmen' konulu tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Ağrı'da "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Ağrı'da

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Video Topluluğu Tiyatro ekibi tarafından "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelendi. Öğretmenliğin önemine vurgu yapılan tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunu sonunda tiyatro oyuncuları, öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutladı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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