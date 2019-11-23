Son Dakika › Güncel › Ağrı'da 'Geçmişten Günümüze Öğretmen' konulu tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Ağrı'da "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi
6 saat önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Video Topluluğu Tiyatro ekibi tarafından "Geçmişten Günümüze Öğretmen" konulu tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelendi. Öğretmenliğin önemine vurgu yapılan tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunu sonunda tiyatro oyuncuları, öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutladı. - AĞRI
Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!