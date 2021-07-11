Geleneksel Balık Gölü Festivali - Son Dakika

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Balık Gölü Festivali" konser ve etkinliklerle sona erdi.

Taşlıçay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma AJansı (SERKA) iş birliğiyle dün başlayan festival etkinliklerine, sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

"Saklı cennet" olarak adlandırılan gölde vatandaşlar teknelerle gezerek keyifli vakit geçirdi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, gazetecilere, Balık Gölü'nün ülkenin en yüksek gölü olduğunu ve çevresindeki doğal güzelliklerle görenleri kendisine hayran bıraktığını söyledi.

Festivalin çok renkli geçtiğini belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı seçildiğimden bu yana hem yaz hem kış festivali düzenliyoruz. Bu sene de festivalin ikincisini düzenledik. Birbirinden çok değerli sanatçılar vardı. Binlerce insanımız buraya akın etti. İnsanlar pandemide böyle bir etkinlik ve eğlenceye hasret kalmıştı. Festival dün çok güzel geçti. Bugün de sabah erken başlayan festival çok güzel geçti. Bu mutluluk ve güzelliği kelimelerle anlatamıyorum. Vatandaşlar ve askerler beraber halay çekti."

Vali Osman Varol, paydaş kurumlar ve güvenlik görevlilerine teşekkür eden Taşdemir, kışın da festival düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Festival, Grup İmera ve yerel sanatçıların konseriyle sona erdi.