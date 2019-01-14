Ağrı'da Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakaları 145 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

2500 kişilik Spor Salonu'nda yapılan Okullar arası Genç kız ve genç erkekler Futsal Ağrı İl Birinciliği Müsabakalarına 23 okul ve 145 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen maçların ardından genç erkekler kategorisinde; birinci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi, üçüncü Tutak Şerife Bacı Anadolu Lisesi, dördüncü ise Spor Lisesi oldu.

Genç Kızlar kategorisinde ise; birinci Spor Lisesi, ikinci Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi, üçüncü ise Ağrı Dağı Anadolu Lisesi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.

Kızlarda birinci Spor Lisesi ve Erkeklerde birinci olan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi grup müsabakalarında Ağrı'yı temsil edecekler.