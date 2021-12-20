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AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA - Son Dakika

AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA

20.12.2021 09:52

AĞRI Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri, soğuk kış aylarında donma tehlikesi yaşayan kuşlar için ev yapıp, ağaçlara astı.

AĞRI Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri, soğuk kış aylarında donma tehlikesi yaşayan kuşlar için ev yapıp, ağaçlara astı. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında elde ettikleri malzemelerden kuş yuvası ile yemlik yaptıklarını söyleyen gençlik lideri Cihangir Aslan, Bu tarz faaliyetlerle gençlerin sosyal alanlarını da genişletmeye çalışıyoruz dedi.

Kentte gönüllü gençler ile Ağrı Gençlik Merkezi'nde, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında elde ettikleri malzemelerden kuş yuvası ve yemlik yaptıklarını belirten gençlik lideri Cihangir Aslan, bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi. Kentte hava sıcaklığının kış aylarında çoğunlukla sıfırın altında 20 derece olduğunu hatırlatan Aslan, bu nedenle kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını belirtti. Gönüllüler ile birlikte kurdukları atölyede, her yıl düzenli olarak atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak yaptıklarını da anlatan Aslan, Ağrı'da hava sıcaklığı özellikle geceleri eksi 15 ile 20 derecenin altına düşüyor. Bizler de Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorluk yaşadıklarını bildiğimiz kuşlar ve diğer hayvanlar için yemlik ve yuva oluşturuyoruz. Bu yemlik ve yuvalarımızı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında elde ettiğimiz pet su şişeleri ve diğer malzemelerden yapıyoruz dedi.

'DUYARLILIK OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ'

30 gönüllü ile kuş yuvası yaptıklarını aktaran Cihangir Aslan, Bugünkü faaliyetimizde 30 gönüllü arkadaşımızla birlikte başta kent merkezindeki ağaçlara olmak üzere yetişebildiğimiz her yere kuş yemliklerini ve yuvalarını asıp, hayvanlara bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta diğer sokak hayvanları ve canlılar için de faaliyetlerimiz olacak. Burada amacımız; aynı zamanda gençlik merkezi olarak gençlerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerle gençlerin sosyal alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Özellikle de zor zamanlarda canlılar için bir duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz diye konuştu

Yaptıkları kuş yemlikleri ile yuvaları duyarlılık oluşturmak için halkın yoğun olduğu alanlara astıklarını belirten gönüllü gençlerden Kevser Akçay da Bugünlerde hava oldukça soğuk. Ağrı'da kuş ve sokak hayvanları için bir şeyler yapmak istedik ve ağaçlara yaptığımız yemlik ve yuvaları astık. Önümüzdeki günlerde diğer hayvanlar için de faaliyetlerimiz olacak. Zaten gençlik merkezi gönüllüleri olarak sürekli doğa ile iç içeyiz. Şimdilik bir farkındalık oluşması için bilinçli bir şekilde yaptığımız yemlikleri ve yuvaları insanların olduğu alanlarda astık. Gerçekten sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken canlılar için çok duyarlı olmamız gerekiyor. Doğayı korumak için insanların daha duyarlı olması gerekiyor dedi.

AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA
AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA

Sokak Hayvanları, Cihangir, gençlik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA GENÇLERDEN KUŞLARA SICAK YUVA - Son Dakika


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