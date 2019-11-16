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Ağrı'da gerçeği aratmayan tatbikat

7 saat önce

Ağrı'da gerçeği aratmayan tatbikatAĞRI - Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulmuş Acil Olaylara Müdahale Timlerine yönelik uygulamalı eğitimler kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Ağrı'da gerçeği aratmayan tatbikat

AĞRI - Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulmuş Acil Olaylara Müdahale Timlerine yönelik uygulamalı eğitimler kapsamında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Hizmet içi eğitim programı kapsamında, oluşturulan Acil Olaylara Müdahale Timlerine toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında gerçekleştirilen tatbikat yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Atış Alanı'nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği çıkan olaylarda eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında eylemciler, ateş yakıp, polise taş attı. Bunun üzerine Acil Olaylara Müdahale Timleri TOMA ve gaz bombası ile eylemcilere müdahale etti. Yapılan Müdahale sonrası ekipler, dağılmayan eylemcileri gözaltına aldı.

Gerçekleştirilen tatbikat başarı ile tamamlanırken, Drone ile havadan görüntülenen tatbikatı yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, polisleri kutladı.

Ağrı'da gerçeği aratmayan tatbikat

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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