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Ağrı'da 'Geri Dönüşüm' sergisi

35 dakika önce

Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda "Geri Dönüşüm" projesi kapsamında öğrenciler tarafından toplanan atık malzemelerden yapılan çalışmaların sergisi yapıldı.

Ağrı'da 'Geri Dönüşüm' sergisi, System.String[]

Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda "Geri Dönüşüm" projesi kapsamında öğrenciler tarafından toplanan atık malzemelerden yapılan çalışmaların sergisi yapıldı.


Ağrı Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nalan Altun öncülüğünde, Fen Bilimleri öğretmenleri Kemal Yıldırım Taşdemir, Özhan Topaloğlu'nun desteğiyle "Geri Dönüşüm" projesi yapıldı. Proje kapsamında öğrenciler bahçe hortumundan gelin, salça kutularından lambader ve çeşitli atıklardan araç gereç yaparak doğaya katkıda bulundular. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve şube müdürü Allahverdi Güzelyüz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerin eserler hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, daha sonra okulun bölümlerini gezerek, okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - AĞRI

Dönüşüm, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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