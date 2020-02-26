Ağrı'da gıda denetim seferberliği tamamlandı - Son Dakika
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Ağrı'da gıda denetim seferberliği tamamlandı

6 saat önce

Gıda güvenirliğini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 17 Şubat'ta başlayan ve 6 gün süren Gıda Denetim Seferberliği Ağrı il merkez ve ilçeler dahil 34 gıda kontrol görevlisiyle 22 Şubat Cumartesi günü sonlandırıldı.

Ağrı'da gıda denetim seferberliği tamamlandı, System.String[]

Gıda güvenirliğini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 17 Şubat'ta başlayan ve 6 gün süren Gıda Denetim Seferberliği Ağrı il merkez ve ilçeler dahil 34 gıda kontrol görevlisiyle 22 Şubat Cumartesi günü sonlandırıldı.


Denetimler ilk gün süt ve süt ürünleri üreten işyerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan işyerlerine, ikinci gün et ve et ürünleri üreten işyerlerine, üçüncü gün ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerlerine, dördüncü gün kasap ve şarküteri ile market ve büfelere yapıldı. Denetlemelerin beşinci gününde okul kantinleri ve yemekhaneler ile devam ederek son gün lokanta, restoran, dönerci ve fast-food gibi toplu tüketim yerleri ile sonlandırıldı.


Bu kapsamda il merkezi ve ilçeler dahil toplamda 396 işletme gıda kontrol görevlilerince titizlikle denetlendi. Denetlemeler esnasında gıda kontrol görevlileri tarafından ürünlerin içerik ve etiket bilgilerini üretim ve tüketim tarihlerini, kayıt ve onay numaralarının olup olmadığını ve ayrıca saklama koşullarını detaylı bir şekilde incelenerek işletme yetkililerine gerekli tüm bilgileri aktarıldı. Ayrıca işletmelerin asgari hijyenik ve teknik şartların yeterli olup olmadığı incelenen alanlar arasında yer aldı.


Denetimler sonucunda uygunsuzluk görülen işletmelere gerekli uyarılarda bulunulup eksiklerin giderilmesi için süre verilerek idari işlem uygulandı. - AĞRI

Bekir Pakdemirli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
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