Ağrı'da gıda deposunda hırsızlık - Son Dakika

Polis, ayrıca çalınan malzemeleri bularak sahibine teslim etti.

Ekipler, kamera ve saha incelemeleri sonucu hırsızlık zanlıları B.K ile S.K'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazi Mahallesi'nin 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan M.A ya ait gıda deposundan 200 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ağrı 'da 2 kişi, gıda deposunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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