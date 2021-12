Ağrı'da göçe "dur" diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor - Son Dakika

Ağrı Valiliğince, kentteki işsizliği azaltmak, göçü önlemek ve istihdam alanları oluşturmak için yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen Tekstilkent'teki fabrikalarda, çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 bin kişi istihdam ediliyor.

Vali Osman Varol, 2018 yılında temeli atılan ve bir yıl sonra üretime başlayarak bünyesinde 4 büyük işletmeyi barındıran ve 80 bin metrekare alana sahip Tekstilkent'i ziyaret etti.

Tekstilkent'te dünyaca ünlü markalara ürünlerin üretildiği bir fabrikada incelemelerde bulunan Varol, çalışanlarla sohbet etti.

Varol, incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekstilkent Projesi'nin Ağrı'da çok başarılı şekilde uygulandığını ve başarının her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kentin tekstilde adından söz ettirmeye devam edeceğini belirten Varol, "Bugün halihazırda yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış vaziyetteyiz. Yaklaşık 10 bin metrekare işçilerimizin çocuklarının okula gidebilmesi, eğitim görmesi ve diğer sosyal faaliyetler için de ayrılmış ana okulu ve sosyal donatılar mevcuttur. Ayrıca şu an il merkezinde devam eden 45 bin metrekarelik devasa bir bloğumuz daha var. Halihazırda 4 işletmemiz yaklaşık 1,5 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Ama özellikle son bir yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi artış sağlama imkanına kavuştuk."

Varol, geçen ay 5 biner metrekarelik 2 atölyeyi de iki yeni işletmeye tahsis ettiklerini anımsatarak, bu atölyelerin de yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını anlattı.

Tekstilkent 3 bin kişi ve ailesine ekmek kapısı oldu

Tekstilkent'te işe gidiş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun büyükşehirlerdeki sanayi hareketliliğini andırdığını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Bugün faaliyete yeni başlayacak olan işletmeler hariç Tekstilkent'teki tüm atölyelerimizde 3 bine yakın insanımız çalışmakta. İnsanlarımız burada önemli tecrübe, deneyim elde etti. Önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3 bine yakın insanın çarpan etkisini düşündüğümüzde ilimizin ekonomisine önemli bir katkı oluyor. İl merkezindeki atölyelerin tamamı bittiğinde ve işletmelerin tamamı faaliyete geçtiğinde 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz. Bu da çok uzak bir vade değil. Zaten şu an açılmak üzere olan işletmeler bile halihazırda çok kısa zamanda 200-300 kişilik bir ilave istihdam eklemiş olacak. Ayrıca tekstil kentimiz fiziksel olarak da küçük bir sanayi sitesi görünümüne kavuşmaya başladı."

Atölyelerde çalışanlarla bir araya geldiğinde onların yüzündeki mutluluğu gördüğünü ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Varol, "Çalışanların doğrudan emekleriyle ekmek paralarını kazanıyor ve ailelerinin geçimini buradan sağlıyor olmaları ve memleketlerinde herhangi bir yere göç etmek zorunda kalmadan geçimlerini sağlayabiliyor olmaları onlar açısından mutluluk vericidir. Bu mutluluklarını da onların yüzünden okunabiliyorsunuz." dedi.

5 ilçede 42 bin 500 metrekare alanda yeni atölyeler kuruluyor

Varol, Teksilkent Projesi'nin önemli çıktılar verdiğini ve başarılı şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yine bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimizi sunuyoruz. İlçelerimizde de çok ciddi işsizlik problemimiz var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteğiyle bu projeyi ilçelerimize de yaymak, oradaki işsizliği çözmek için şu an 5 ilçemizde toplamda 42 bin 500 metrekarelik atölye inşaatını başlattık. Şu an bu inşaatlar da devam ediyor. Bunlarla ilgili de tekstil firmalarımızdan çok ciddi talep var. Çoğunun ön tahsisini gerçekleştirmiş, protokollerini imzalamış vaziyetteyiz. Önümüzdeki yaz aylarında da bunların birçoğu faaliyete geçmiş olacak."

Atölyelere göre kadın-erkek çalışan oranının değişkenlik gösterdiğini aktaran Varol, kadınların çocuklarının eğitim görmesi için anaokulları ve sosyal donatıları yaptıklarını ifade etti.

Kentteki projeler tamamlandığında 20 bin kişi doğrudan istihdam edilecek

Tekstilkent ile birçok insanın meslek sahibi olduğunu ve buradan kazandığı ücretle ailesini geçindirdiğini kaydeden Varol, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projelerin tamamını ortaya koyduğumuzda Ağrı genelinde yaklaşık 170 bin metrekarelik tekstil atölyesiyle 20 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Bunun yan sektörlerini de hesaba kattığınızda ekonomiye sağlayacağı girdi gerçekten Ağrı şartlarında çok önemli. İşsizlik problemimizi ve vatandaşımızın geçim problemini önemli ölçüde çözeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı gayretle devam ettireceğiz. Bugün dünyada moda anlamında ve sportif giyimde çok önemli ve bilinen markalar artık Ağrı'mızdaki kardeşlerimizin ellerinde üretilip dünyaya ihraç ediliyor. Bu da bizim için ayrıca mutluluk kaynağıdır."

Gece gündüz çalışan fabrikalar ürünlerini dünyaya pazarlıyor

Tekstilkent'teki bir fabrikanın genel müdürü Ahmet Şekercigiller ise fabrikalarının bünyesinde çifte vardiyalı olarak 1700 kişinin çalıştığını söyledi.

Dünya markalarına çalıştıklarını ve ürettikleri ürünlerin dünyanın her tarafında ulaştığını aktaran Şekercigiller, "Devlet bize yeni bir fabrika daha inşa ediyor. O fabrika yaklaşık 45 bin metrekaredir. Orada da 6 bini aşkın kişiyi istihdam ederek toplamda 8-10 bin kişiyi 2026 yılında istihdam etmeye çalışacağız. Avrupa, Amerika, Çin, Avustralya, Afrika ve dünyanın her kıtasına ve her yerine buradan ürün gidiyor." dedi.

Atölyelerdeki kadınlar da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, hem meslek öğrendiklerini hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.