Üye Girişi
Ağrı'da göçe "dur" diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor - Son Dakika

Ağrı'da göçe "dur" diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

02.12.2021 10:00
Ağrı'da göçe "dur" diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Ağrı Valiliğince, kentteki işsizliği azaltmak, göçü önlemek ve istihdam alanları oluşturmak için yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen Tekstilkent'teki fabrikalarda, çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 bin kişi istihdam ediliyor.

Ağrı Valiliğince, kentteki işsizliği azaltmak, göçü önlemek ve istihdam alanları oluşturmak için yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen Tekstilkent'teki fabrikalarda, çoğunluğu kadınlardan oluşan 3 bin kişi istihdam ediliyor.

Vali Osman Varol, 2018 yılında temeli atılan ve bir yıl sonra üretime başlayarak bünyesinde 4 büyük işletmeyi barındıran ve 80 bin metrekare alana sahip Tekstilkent'i ziyaret etti.

Tekstilkent'te dünyaca ünlü markalara ürünlerin üretildiği bir fabrikada incelemelerde bulunan Varol, çalışanlarla sohbet etti.

Varol, incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekstilkent Projesi'nin Ağrı'da çok başarılı şekilde uygulandığını ve başarının her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kentin tekstilde adından söz ettirmeye devam edeceğini belirten Varol, "Bugün halihazırda yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış vaziyetteyiz. Yaklaşık 10 bin metrekare işçilerimizin çocuklarının okula gidebilmesi, eğitim görmesi ve diğer sosyal faaliyetler için de ayrılmış ana okulu ve sosyal donatılar mevcuttur. Ayrıca şu an il merkezinde devam eden 45 bin metrekarelik devasa bir bloğumuz daha var. Halihazırda 4 işletmemiz yaklaşık 1,5 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Ama özellikle son bir yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi artış sağlama imkanına kavuştuk."

Varol, geçen ay 5 biner metrekarelik 2 atölyeyi de iki yeni işletmeye tahsis ettiklerini anımsatarak, bu atölyelerin de yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını anlattı.

Tekstilkent 3 bin kişi ve ailesine ekmek kapısı oldu

Tekstilkent'te işe gidiş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun büyükşehirlerdeki sanayi hareketliliğini andırdığını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Bugün faaliyete yeni başlayacak olan işletmeler hariç Tekstilkent'teki tüm atölyelerimizde 3 bine yakın insanımız çalışmakta. İnsanlarımız burada önemli tecrübe, deneyim elde etti. Önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3 bine yakın insanın çarpan etkisini düşündüğümüzde ilimizin ekonomisine önemli bir katkı oluyor. İl merkezindeki atölyelerin tamamı bittiğinde ve işletmelerin tamamı faaliyete geçtiğinde 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz. Bu da çok uzak bir vade değil. Zaten şu an açılmak üzere olan işletmeler bile halihazırda çok kısa zamanda 200-300 kişilik bir ilave istihdam eklemiş olacak. Ayrıca tekstil kentimiz fiziksel olarak da küçük bir sanayi sitesi görünümüne kavuşmaya başladı."

Atölyelerde çalışanlarla bir araya geldiğinde onların yüzündeki mutluluğu gördüğünü ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Varol, "Çalışanların doğrudan emekleriyle ekmek paralarını kazanıyor ve ailelerinin geçimini buradan sağlıyor olmaları ve memleketlerinde herhangi bir yere göç etmek zorunda kalmadan geçimlerini sağlayabiliyor olmaları onlar açısından mutluluk vericidir. Bu mutluluklarını da onların yüzünden okunabiliyorsunuz." dedi.

5 ilçede 42 bin 500 metrekare alanda yeni atölyeler kuruluyor

Varol, Teksilkent Projesi'nin önemli çıktılar verdiğini ve başarılı şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yine bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimizi sunuyoruz. İlçelerimizde de çok ciddi işsizlik problemimiz var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteğiyle bu projeyi ilçelerimize de yaymak, oradaki işsizliği çözmek için şu an 5 ilçemizde toplamda 42 bin 500 metrekarelik atölye inşaatını başlattık. Şu an bu inşaatlar da devam ediyor. Bunlarla ilgili de tekstil firmalarımızdan çok ciddi talep var. Çoğunun ön tahsisini gerçekleştirmiş, protokollerini imzalamış vaziyetteyiz. Önümüzdeki yaz aylarında da bunların birçoğu faaliyete geçmiş olacak."

Atölyelere göre kadın-erkek çalışan oranının değişkenlik gösterdiğini aktaran Varol, kadınların çocuklarının eğitim görmesi için anaokulları ve sosyal donatıları yaptıklarını ifade etti.

Kentteki projeler tamamlandığında 20 bin kişi doğrudan istihdam edilecek

Tekstilkent ile birçok insanın meslek sahibi olduğunu ve buradan kazandığı ücretle ailesini geçindirdiğini kaydeden Varol, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Projelerin tamamını ortaya koyduğumuzda Ağrı genelinde yaklaşık 170 bin metrekarelik tekstil atölyesiyle 20 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Bunun yan sektörlerini de hesaba kattığınızda ekonomiye sağlayacağı girdi gerçekten Ağrı şartlarında çok önemli. İşsizlik problemimizi ve vatandaşımızın geçim problemini önemli ölçüde çözeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı gayretle devam ettireceğiz. Bugün dünyada moda anlamında ve sportif giyimde çok önemli ve bilinen markalar artık Ağrı'mızdaki kardeşlerimizin ellerinde üretilip dünyaya ihraç ediliyor. Bu da bizim için ayrıca mutluluk kaynağıdır."

Gece gündüz çalışan fabrikalar ürünlerini dünyaya pazarlıyor

Tekstilkent'teki bir fabrikanın genel müdürü Ahmet Şekercigiller ise fabrikalarının bünyesinde çifte vardiyalı olarak 1700 kişinin çalıştığını söyledi.

Dünya markalarına çalıştıklarını ve ürettikleri ürünlerin dünyanın her tarafında ulaştığını aktaran Şekercigiller, "Devlet bize yeni bir fabrika daha inşa ediyor. O fabrika yaklaşık 45 bin metrekaredir. Orada da 6 bini aşkın kişiyi istihdam ederek toplamda 8-10 bin kişiyi 2026 yılında istihdam etmeye çalışacağız. Avrupa, Amerika, Çin, Avustralya, Afrika ve dünyanın her kıtasına ve her yerine buradan ürün gidiyor." dedi.

Atölyelerdeki kadınlar da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, hem meslek öğrendiklerini hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Tekstilkent, İstihdam, Atölye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da göçe 'dur' diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika gündem haberleri 11:08 Son dakika gündem haberleri Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı 10:59 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir 10:54 Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu 10:38 Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın         
11:10
Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!         
11:04
Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı         
10:55
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı         
10:29
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da göçe "dur" diyen Tekstilkent'in ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement