Ağrı'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe - Son Dakika

Ağrı'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe

06.03.2021 17:20
Ağrı'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe, System.String[]

Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 348 göçmen yakalanırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 348 göçmen yakalanırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 3 farklı projeli dosya kapsamında,

Göçmen Kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen 19 adet ara yakalamada toplam 33 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, şüpheli şahıslardan 9'u tutuklandı. Yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen toplam 348 göçmen şahıs yakalanırken, suçta kullanılan 14 araca el ise el konuldu.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen Kaçakçılığı suçunu organize eden şüpheli şahıslardan toplam 11 şüpheli hedef şahıs hakkında 19 adet ara yakalama yapılarak delil elde edilmiş, 11 şüpheli şahıs ile irtibatlı olan 10 şüpheli şahıs daha tespit edilmiş ve ilimiz Doğubayazıt ilçesinde bulunan 19 şüpheli şahıs ve Van ilinde bulunan 2 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 21 şüpheli hedef şahsa yönelik eş zamanlı planlı operasyon icra edilmiştir. Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 14 şüpheli hedef şahıs yakalanmış, - Göçmen Kaçakçılığı faaliyetlerinde sahte belge yapımında kullanılan 1 adet bilgisayar kasası, - 1 adet yazıcı, 1 adet PVC kaplama cihazı (ısı etkili plastik kaplama makinesi), - 1 adet üzerine kimlik basılmış bir kısmı kesik A4 kağıdı, - 2 adet Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili notların bulunduğu not kağıdı, - 1 adet yivsiz av tüfeği, 203 adet 12 Cal. Fişek ele geçirilmiştir. 3 farklı projeli çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen toplam 19 adet ara yakalamada; toplam 33 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bu şüpheli şahıslardan 9 şüpheli şahıs tutuklanmış, yurda yasal olmayan yollarla giriş yaptıkları tespit edilen toplam 348 göçmen şahıs yakalanmış, suçta kullanılan 14 araç hakkında ilgili adli mercilerce El Koyma ve Alıkoyma işlemi uygulanmıştır" - AĞRI

Ağrı'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe

Doğubeyazıt, Ağrı, İcra, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da göçmen kaçakçılarına ağır darbe - Son Dakika


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