Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Göçmenleri Avrupa'ya Götürmeye Çalışan Şebeke Çökertildi

Ağrı'da Göçmenleri Avrupa'ya Götürmeye Çalışan Şebeke Çökertildi

1 saat önce

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebeke çökertildi.

Ağrı'da Göçmenleri Avrupa'ya Götürmeye Çalışan Şebeke Çökertildi, System.String[]
Ağrı Emniyet Müdürlüğünce Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebeke çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 aydır süren çalışmalar sonucunda şebekenin Türkiye ve İran bağlantıları tespit edilerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ağrı, Doğubayazıt ilçesi, Erzurum ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan 13 şahıs yakalanarak tutuklandı. 4 aydır süren çalışmalar kapsamında toplamda 59 kişi tutuklanırken, bin 987 göçmen şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 52 araca el konulurken düzensiz göçmenlerin bazılarının çanta ve terliğinde 2 kilogram esrar ele geçirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:59 Kaynak: İHA

Afganistan, Pakistan, Avrupa, Ağrı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel Manken Tereza Hluskova'ya Uyuşturucu Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis! Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Göçmenleri Avrupa'ya Götürmeye Çalışan Şebeke Çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]