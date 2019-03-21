Ağrı'da Göçmenleri Avrupa'ya Götürmeye Çalışan Şebeke Çökertildi
1 saat önce
Ağrı Emniyet Müdürlüğünce Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebeke çökertildi.
Ağrı
Emniyet Müdürlüğünce Afganistan
ve Pakistan
'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa
'ya götürmeye çalışan uluslararası şebeke çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, 4 aydır süren çalışmalar sonucunda şebekenin Türkiye
ve İran
bağlantıları tespit edilerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ağrı, Doğubayazıt
ilçesi, Erzurum
ve Rize
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan 13 şahıs yakalanarak tutuklandı. 4 aydır süren çalışmalar kapsamında toplamda 59 kişi tutuklanırken, bin 987 göçmen şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 52 araca el konulurken düzensiz göçmenlerin bazılarının çanta ve terliğinde 2 kilogram esrar ele geçirildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:59 Kaynak: İHA
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