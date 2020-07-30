Ağrı'da gönüllü gençler 50 çocuğu hediyelerle sevindirdi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı hediye etti.

Doğubayazıt Gençlik Merkezi liderleri, Kurban Bayramında ilçedeki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için kampanya başlattı.

Gönüllü gençler ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan bayramlık kıyafet ve ayakkabılar, ilçede ihtiyaç sahibi 50 çocuğa hediye edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar, AA muhabirine, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek için gönüllü gençler ve hayırseverlerle kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyayla toplanan kıyafet ve ayakkabıları ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ettiklerini anlatan Konyar, şunları kaydetti:

"Kampanyamız bugün sona erdi ve toplanan bayramlıkları vakit kaybetmeden paketleyerek yollara düştük. Cadde cadde dolaşarak özellikle aileleri için çalışmak zorunda olan çocuklarımızı tespit ettikten sonra yanlarına giderek bayramlık kıyafet ve ayakkabıları onlara hediye ettik. Bu şekilde 50 ihtiyaç sahibi çocuğu bayram öncesi sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."