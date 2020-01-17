Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuş Toptaş son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuş Toptaş son yolculuğuna uğurlandı
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