Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuş Toptaş son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan uzman çavuş toptaş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'da görev başında rahatsızlanarak şehit olan Uzman Çavuş Toptaş son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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