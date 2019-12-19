Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.

Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8'i cezaevine gönderildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan 30 kamu görevlisinin Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Doğubayazıt Adliyesine çıkarılan bu kişilerden 10'u, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer 20 kişiden 8'i tutuklandı, 12'si salıverildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bazı şüphelilerin arandığı belirtildi.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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