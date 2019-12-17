Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 37'si kamu personeli olduğu öğrenilen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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