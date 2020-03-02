Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (2) - Son Dakika

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (2)

6 saat önce

BAKAN PEKCAN YARALILARI ZİYARET ETTİTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uçakla geldiği Ağrı'dan helikopterle Doğubayazıt ilçesine gitti.

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (2), System.String[]

BAKAN PEKCAN YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uçakla geldiği Ağrı'dan helikopterle Doğubayazıt ilçesine gitti. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Bakan Pekcan, çıkışta açıklamada bulundu. Saat 08.45 sıralarında göreve giden personelin aracına saldırı olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Maalasef bir şehidimiz ve yaralılarımız var çok üzgünüz. Bütün teşktilatımızın, Türk milletinin başı soğulsun, yaralılarımıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin artması, ülkenin dirlik ve refahının artırılması için gece- gündüz çalıştıklarını belirten Pekcan, "Ülkemizin dirliğinin, refahının artırılması için gece- gündüz 24 saat Türkiye'nin dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu saldırılara karşı geri adım atmadık atmayacağız. Bu toplumsal barışa, refaha karşı olanların bir hatası. Çok şükür güvenlik güçlerimiz bu saldırılara karşı başarıyla, yurdumuzu, vatanımızı temsil etmekte ve kendilerine gereken cevabı vermektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakettikleri cevabı alacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız adına, kabinemiz adına, arkadaşlarım adına başımız sağolsun geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Basın mensuplarının kaç yaralı olduğu yönündeki soruya ise Bakan Pekcan, "Ağır yaralı 4 personelimiz var. Yaralılardan biri Erzurum, biri Ağrı biri Van, 3'ü de Ankara'ya gidecek var. Hafif yaralılarımız da var" dedi.


Ruhsar Pekcan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:53 Kaynak: DHA
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