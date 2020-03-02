Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)

7 saat önce

2 YARALI DAHA ERZURUM'A SEVK EDİLDİAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda yaralanan 2 kişi daha Erzurum'a sevk edildi.

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3), System.String[]

2 YARALI DAHA ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda yaralanan 2 kişi daha Erzurum'a sevk edildi. Yaralılardan birisi askeri diğeri ise sağlık bakanlığına ait ambulans helikopter ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirildi. Hastanenin bahçesindeki piste inen iki helikopterdeki yaralı personel burada tedavi altına alındı.


Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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