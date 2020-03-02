Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)

6 saat önce

VALİ BİLMEZ, YARALI GÜMRÜK MEMURLARINI ZİYARET ETTİVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş...

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3), System.String[]

VALİ BİLMEZ, YARALI GÜMRÜK MEMURLARINI ZİYARET ETTİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Mehmet Emin Bilmez'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım eşlik etti. Gümrük memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Bilmez, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Behçet DALMAZ/VAN, -


Doğubeyazıt, Emin Bilmez, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
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