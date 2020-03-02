Son Dakika › Güncel › Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3) - Son Dakika
Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit (3)
6 saat önce
VALİ BİLMEZ, YARALI GÜMRÜK MEMURLARINI ZİYARET ETTİVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
VALİ BİLMEZ, YARALI GÜMRÜK MEMURLARINI ZİYARET ETTİ
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memurunu tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti. Vali Mehmet Emin Bilmez'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım eşlik etti. Gümrük memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Bilmez, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
Behçet DALMAZ/VAN, -
Son Dakika Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı