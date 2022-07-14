Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde bulunan Küpkıran tepesinde güneşin batışına yakın saatlerde, tepeye kurulan bir kamera ile yaklaşık bir saat boyunca güneşin batışı an be an kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde güneş tam batarken ve batımın ardından gökyüzünde kırmızının tonlarının oluşturduğu güzellik kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da güneşin batışı hayran bıraktı - Son Dakika

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