Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika Dünya

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.


İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09 
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Son Dakika

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