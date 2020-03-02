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Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var
6 saat önce
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralı var
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09
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