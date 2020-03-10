Ağrı'da Güven 04 uygulaması - Son Dakika
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Ağrı'da Güven 04 uygulaması

6 saat önce

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor.

Ağrı'da Güven 04 uygulaması, System.String[]

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor.


Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu kez Merkez 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirildi.


Uygulamada metruk binalar aranırken, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uygulamaya İlişkin görüntüler: "Güvenli bir Ağrı için 7/24 görevimizin başındayız. Devlet güvenliğine, halkın huzur ve güvenine karşı girişilen her türlü terör, hırsızlık, uyuşturucu faaliyetlerini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" notuyla İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı. - AĞRI

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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