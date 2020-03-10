Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Yerel Ağrı'da 'Güven 04' Uygulaması - Son Dakika

Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması

6 saat önce

Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması Çocuklar Özel Harekat polislerine büyük ilgi gösterdi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor.

Ağrı'da "Güven 04" Uygulaması

Çocuklar Özel Harekat polislerine büyük ilgi gösterdi

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde başlattığı Güven 04 uygulamalarına devam ediyor.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu kez Merkez 100. Yıl Mahallesinde gerçekleştirildi.

Uygulamada metruk binalar aranırken, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uygulamaya İlişkin görüntüler: "Güvenli bir Ağrı için 7/24 görevimizin başındayız. Devlet güvenliğine, halkın huzur ve güvenine karşı girişilen her türlü terör, hırsızlık, uyuşturucu faaliyetlerini bertaraf etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" notuyla İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ağrı'da Güven 04 Uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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