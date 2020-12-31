Ağrı'da "Güven Huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da gerçekleştirilen Güven Huzur Uygulamasında 57 araca 26 bin 191 lira ceza kesildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ken genelinde 70 ekip ve 250 personelin katılımıyla "Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Bin 788 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığı uygulamada 712 aracı kontrol eden ekipler, 57 araca 26 bin 191 lira ceza uyguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal eden 29 kişiye 26 bin 350 lira ceza kesen ekipler, uygulama kapsamında 217 iş yerini denetledi, 2 ruhsatsız silah ve 9 mermi ele geçirdi.