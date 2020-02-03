Ağrı'da "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Güven04' asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağrı'da "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

Ağrı'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ağrı'da

Ağrı'da narkotik ekiplerince "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, bir süre önce mahallelerdeki metruk binalarda uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek için "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında zaman zaman kenttin farklı mahallelerinde asayiş uygulaması yapan ekipler, kentte etkili olan soğuk havaya rağmen metruk binalarda madde kullanımı ve yabancı madde satışının önlenmesi amacıyla arama yaptı.

Mahalle aralarında gezerek uygulama yapan ekiplerin çalışması 2 saat sürdü.

Narkotik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da "Güven04" asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]