Ağrı'da Güven04 uygulaması - Son Dakika

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla Güven04 uygulaması yapıldı



Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve güvenlik güçlerinin görünürlüğünün arttırılması amacı ile Güven04 Uygulaması gerçekleştirildi.



Güven04 uygulamasında ekipler, boş binaları kontrol ederek, duvar yazılarını sildi. Şüpheli gördükleri kişiler durdurularak, üst araması yapıldı. - AĞRI