Ağrı'da Güven04 uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da Güven04 uygulaması - Son Dakika

Ağrı'da Güven04 uygulaması

6 saat önce

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla Güven04 uygulaması yapıldıAğrı Merkez 100.

Ağrı'da Güven04 uygulaması, System.String[]

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla Güven04 uygulaması yapıldı


Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve güvenlik güçlerinin görünürlüğünün arttırılması amacı ile Güven04 Uygulaması gerçekleştirildi.


Güven04 uygulamasında ekipler, boş binaları kontrol ederek, duvar yazılarını sildi. Şüpheli gördükleri kişiler durdurularak, üst araması yapıldı. - AĞRI

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı Merkez, Huzur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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