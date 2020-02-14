Ağrı'da güvenlik nedeniyle 3 yıldır kapalı yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ağrı'da güvenlik nedeniyle 3 yıldır kapalı yollar ulaşıma açıldı

6 saat önce

Ağrı'da güvenlik nedeniyle 3 yıldır kapalı yollar ulaşıma açıldıAĞRI ve ilçelerde güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılan yollar 3 yıl sonra ulaşıma açıldı.

Ağrı'da güvenlik nedeniyle 3 yıldır kapalı yollar ulaşıma açıldı, System.String[]

Ağrı'da güvenlik nedeniyle 3 yıldır kapalı yollar ulaşıma açıldı

AĞRI ve ilçelerde güvenlik sebebiyle trafiğe kapatılan yollar 3 yıl sonra ulaşıma açıldı. Ağrı Valiliği, güvenlik değerlendirmesi sonucu yolların açıldığını belirtirken, esnaf kararı memnuniyetle karşıladı.

Ağrı'da 3 yıl önce Cumhuriyet Mahallesi Hani Baba Bulvarı, Diyadin ilçesinde Kaymakam Özgür Azer Kurak Caddesi, Eleşkirt ilçesinde Lozan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Tutak ilçesinde 306'ncı sokağı, Cumhuriyet Caddesi istikametinden 305'inci sokak istikametine giden yol, 305'inci sokak ile Kazımkarabekir Caddesi arasında bulunan yol ve adliye lojmanı ile kaymakamlık konutu arasında kalan 304'üncü sokak il güvenlik kurulunun kararıyla trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 3 yıldan beri trafiğe kapalı tutulan yollarla ilgili İl Güvenlik Kurulu, yeni bir değerlendirmede bulunarak açılmasına karar verdi. Ağrı Valiliği, caddelerin ulaşıma açılmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

İl merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması esnafı da mutlu etti. Talat Aslan, "Memleketimizin birçok önemli noktasından geçen yollar güvenlik nedeni ile kapatılmıştı. Bu bir mağduriyetti bizim için. Şu an Valimizin aldığı kararla açılmış durumda. Memlekette huzur ve güven ortamı var. Güzel oldu. Çünkü trafiğe büyük bir engeldi. Bu kararı vatandaş olarak takdir ettik. Bundan sonra inşallah böyle sıkıntılar olmaz. Kararı alanlara teşekkür ederiz" dedi.

Hanibaba Bulvarı'nın trafiğe açılmasının çok iyi olduğunu belirten esnaf Aydın Taşkaya, "Araçlar artık daha rahat ve güvenli bir şekilde geçecek. Biz esnaf olarak da bu durumdan çok memnun kaldık. Çünkü daha önce yol kapalı olduğu için insanlar iş yerlerimize gelemiyordu. Şu an arabalar geçeceği için bizim işlerimizde düzelecek. İnsanlar daha rahat gelebilecek. Aynı zaman da yol kapalı iken kazalar oluyordu. Artık bu durumda ortadan kalkacak. Umarım bir daha böyle bir sorun yaşamayız. Memleketimizde huzur ve güven hakim olur. Çok memnun olduk" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, Ağrı Valiliği, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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