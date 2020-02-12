Ağrı'da güvenlik nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı - Son Dakika

Ağrı'da güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların açıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte yapılan genel güvenlik değerlendirilmesi ve komisyon kararı ile söz konusu caddelerin araç trafiğine açılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

İl merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Hani Baba Bulvarı'nın iki yönlü trafiğe açıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyadin ilçesi Hükümet Konağı önünden başlayarak Diyadin ilçe Öğretmenevi önüne kadar olan Kaymakam Özgür Azer Kurak Caddesi üzerinde trafiğe kapalı olan yolun açılması, Eleşkirt ilçesinde Lozan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İlçe Emniyet Amirliğinin önündeki yolun trafiğe açılması, Tutak ilçesinde 306. sokağın (Sanat Sokağı) Cumhuriyet Caddesi istikametinden 305. sokak istikametine giden yol, 305. sokak ile Kazımkarabekir Caddesi arasında bulunan yol ve adliye lojmanı ile kaymakamlık konutu arasında kalan 304. sokağın trafiğe açılması uygun olacağı değerlendirilmiş ve 12 Şubat komisyon kararı ile söz konusu caddelerin araç trafiğe açılması valiliğimizce uygun görülmüştür."