Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı

18.07.2022 12:04
Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

C.Ş idaresindeki 04 AC 586 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Yücekapı beldesi mevkisinde, V.D'nin kullandığı 04 AAL 832 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki araçtaki 12 kişi, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Erzurum, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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