Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri - Son Dakika
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Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri

6 saat önce

Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor.

Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri, System.String[]

Ağrı'da Halk Otobüslerinde Koronavirüs Önlemleri

AĞRI - Ağrı Belediyesine bağlı halk otobüslerinde otobüs şoförleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yolculara kolonya tutuyor.

İlk defa Çin'de ortaya çıkarak dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan koronavirüsle ilgili önlemler almaya başlayan Ağrı Belediyesi, bu kapsamda önlemler almak amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra otobüs şoförleri hijyeni sağlamak ve virüse karşı tedbir almak amacıyla otobüslerin içerisine temizlik ürünleri bulundurarak yolculara kolonya ikramında bulunuyor.

Ağrı Belediyesi olarak hijyen sağlamak amacıyla her akşam araçlarını dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden halk otobüsü şoförü Doğan Aydemir, " Ağrı Belediyesi olarak yolcularımıza kolonya tutuyoruz. Araçlarımız sürekli dezenfekte ediliyor. Her akşam gereken önlemleri alıyoruz. Hizmette sınır yok bizde. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayrıca yolcu olsun, yakını olsun, hastamız olsun acil durumda hastanelere yetiştiriyoruz." İfadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:38 Kaynak: İHA

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