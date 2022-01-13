Hasta taşıyan araç kaza yaptı - Son Dakika

Hasta taşıyan araç kaza yaptı
AĞRI Ağrı'da hastaneye giden araç kaza yaptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Çevre Yolunda seyreden ve hastaneye acil hastasını yetiştirmeye çalışan 66 AL 466 plakalı araç sürücüsü kontrolünü kaybedince belediye otobüsüne arkadan çarptı. Arkadan gelen aracın da çarptığı zincirileme kazada hasta taşıyan araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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