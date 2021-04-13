AĞRI'DA HASTA VE YAŞLILARA 'EVDE NÜFUS CÜZDANI' HİZMETİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığınca başlatılan 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, vatandaşların parmak izinden evrak imzalanmasına kadar tüm işlemlerini evlerinde tamamlıyor.

Ağrı'da da çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için 'gezici kayıt terminali' uygulaması kapsamında çalışma yapan görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak, başta 75 yaş üstü yaşlılar olmak üzere evlerinden çıkamayan hasta ve engellilere büyük kolaylık sağlıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, bir yakınları aracılığı ile bulundukları yerin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden her hangi birine dilekçe ile başvuruda bulunması yeterli oluyor.

'BU BİR GÖNÜL PROJESİDİR'

Ağrı'da verilen hizmet hakkında konuşan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı, "Genel Müdürlüğün 'Gönül Projesi' olan adreste nüfus hizmetimizle, nüfus müdürlüklerine gelemeyen hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine bizzat giderek başvurularını alıp PTT'nin kargo hizmeti ile evlerine kadar kimliklerini ulaştırıyoruz. Bu konuda sayın valimiz ve ilçe kaymakamlıkların bize desteği çok büyük. Bu hizmetle Ağrı merkez ve bağlı ilçelerindeki tüm 75 yaş üstü ve engelli olan vatandaşlarımızın işlemlerini evlerinde tamamlamayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce bu hizmetle ilgili Genel müdürlükten Ağrı için bize bir liste geldi. Biz bu listeyi muhtarlarımızla paylaştık. Öncelikle muhtarlarımızla birlikte sahada vatandaşlarımızı tespit ettik. Tespit sonucunda vatandaşların yakınlarına gerekli bilgiler verildi. Dediğimiz gibi bu bir gönül projesi olduğu için hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızda yakınları aracılığıyla bize başvuruda bulundukça bizim gezici kayıt terminali dediğimiz makinamız var. Bu makine ile biz mernis sistemi ile kişinin bilgilerini atıyoruz. Evine gidip evinde başvurusunu ve parmak izini alıyoruz. Daha sonra tekrar gezici kayıt terminali ile onları sisteme aktarıyoruz. Kimliklerin basımını sağlıyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için randevu sistemimiz yok. Her hangi bir yeri aramalarına ya da online işlem yapmalarına gerek yok. Yakınları aracılığı ile bizlere başvuru yapmaları yeterlidir" diye konuştu.

'HAYIR DUALARINI ALIYORUZ'

Merkez Fırat Mahallesi'nde hem yaşlı hem de engelli olan Refika Sivaz adlı vatandaşın kimlik kartı işlemleri için adrese giden Ağrı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde görevli memur Burak Köçeli, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 'Adreste Nüfus Hizmeti' projesi kapsamında, kimliğini kaybetmiş, eski kimlik yenileme ve diğer hizmetler için başvuruda bulunmuş 75 yaş üstü olan, engelli ve hasta vatandaşlarımıza dilekçeleriyle beraber, adresine gidiyoruz. TC kimlik kartı çıkarıyoruz. Yaptığımız işi memnuniyetle özelikle vatandaş odaklı yaptığımız için burada hem yaşlı teyze ve amcalarımıza kimlik kartı veriyoruz hem de onların hayır duasını alıyoruz. Mesela bu gün geldiğimiz teyzemizin hem kimliği kayıptı, hem de adres kaydı yoktu. Teyzemizin hem kimlik kartı hem de adres kaydı başvurusunu aldık. Yeni kimlik kartını 7 gün içerisinde teslim edilecek"

'DEVLETİMİZ BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'

Adreste Nüfus Hizmetinden yaşlı ve engelli olan annesi Refika Sivaz'ında faydalanması için başvuru yapan oğlu Bayram Ali Sivaz İse verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivaz, "Çok basit ve hızlı bir şekilde müracaatımıza cevap verildi. Sosyal devlet olduklarını gösterdiler. Bazen devlet hizmet isteyenlerin ayağına da gider. Müracaatımızı yaptık. Hizmet verilecek kişinin ayağına kadar geldi devletimiz. Bu yönden çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Annem hem hasta, hem de 87 yaşında. Hareket etmekte zorlanıyor. Aparatlar kullanıyor. Bizim gitmemiz mümkün değildi. Bunun için de devlet ayağımıza gelerek büyüklüğünü gösterdi. Bu yüzden hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.