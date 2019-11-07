Son Dakika Haberleri: Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Ahmet Genç - Serkan Çağlar/İHA)

Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da hava destekli operasyon: 8 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]