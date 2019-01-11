Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ağrı'da etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.



Ağrı'da dünden beri devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.



Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gerçekleştirmeyi planladığı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.



Sisin yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu şehirde, merkez ve çevre yolundaki sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma yüzünden araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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