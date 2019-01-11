Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

32 dakika önce

Ağrı'da etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Ağrı'da etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da dünden beri devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gerçekleştirmeyi planladığı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.

Sisin yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu şehirde, merkez ve çevre yolundaki sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma yüzünden araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Sabah, Ankara, Ağrı, Güncel
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