Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
48 dakika önce
Ağrı'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.
Ağrı
'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.
Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani
havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Öte yandan, kent merkezi ve çevre yolundaki sürücüler, sisten görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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