Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

48 dakika önce

Ağrı'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Ağrı'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı yapılamadı.

Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Öte yandan, kent merkezi ve çevre yolundaki sürücüler, sisten görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Sabah, Ankara, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!

Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:32:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]