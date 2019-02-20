Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

52 dakika önce

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.

Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sahiba Gökçen ile Ağrı Ahmed-i Hani havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.


Öte yandan, kent merkezi ile çevre yolundaki sürücüler, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:55 Kaynak: AA

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