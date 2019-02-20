Ağrı'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
52 dakika önce
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Ağrı
'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Kentte gece başlayıp sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara
Esenboğa ve İstanbul
Sahiba Gökçen
ile Ağrı Ahmed-i Hani
havalimanları arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Öte yandan, kent merkezi ile çevre yolundaki sürücüler, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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