Ağrı'da hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine 132 bin ekmek bağışı - Son Dakika
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Ağrı'da hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine 132 bin ekmek bağışı

02.04.2022 14:27
Ağrı'da hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine 132 bin ekmek bağışı

Ağrı'da, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 132 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Ağrı'da, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 132 bin ekmek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türk Kızılay Tutak Şubesi öncülüğünde kaymakamlık, belediye ve ilçede yayın yapan radyonun iş birliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyacını karşılamak için "Bir Ekmek de Benden Olsun Projesi" başlatıldı.

Proje hem sosyal medyadan hem de radyodan vatandaşlara duyuruldu. Radyodan yapılan canlı yayına katılan hayırseverler, paylaşılan banka hesabına para yatırarak bağışta bulundu.

Hayırseverlerin yaptığı 53 bin 30 ekmek bağışı, sonraki günlerde 70 bine ulaştı.

Kaymakam Enis Aslantatar, projeye destek verenlere teşekkür ederek, vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Kızılay Ağrı Şubesi tarafından yapılan programda da 62 bin ekmek ile 40 bin lira bağış yapıldı.

İki programa da telefonla bağlanan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, toplamda 2 bin, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da bin ekmek bağışında bulundu.

Söz konusu bağışlarla fırınlardan alınan ekmek fişleri, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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Kızılay, Ekmek, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine 132 bin ekmek bağışı - Son Dakika


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