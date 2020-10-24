Ağrı'da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler ayrıca HDP İlçe Başkanlığı binasında da arama gerçekleştirdi.

Sabah düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alınan Ekelik ve Öztürk, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararları bulunan Ekelik ve yardımcısı Gönül Öztürk'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde haklarında gözaltı kararı bulunan HDP İlçe Başkanı Abdullah Ekelik ve yardımcısı gözaltına alındı.

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