Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Hdp Kaybetti, AK Parti Kazandı

Ağrı'da Hdp Kaybetti, AK Parti Kazandı

1 saat önce

AĞRI'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu.

Ağrı'da Hdp Kaybetti, AK Parti Kazandı, System.String[]
AĞRI'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu. 2014 seçimlerine göre partisinin oylarını artıran Sayan, belediye başkanlığına seçildi. 

Ağrı'da 2014 yılında yapılan seçimlerde BDP adayı Sırrı Sakık, yüzde 51.22 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. AK Parti ise seçmenin yüzde 44.99'unun oyunu alabilmişti. 3 ilçede BDP'nin kazandığı Ağrı'da 4 ilçede ise belediye başkanlıklarını AK Partili adaylar kazanmıştı. 

SAYAN, AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDI

Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti ipi göğüsledi. Seçime adayı Savcı Sayan'la katılan AK Parti, vatandaşların yüzde 55.73'ünün oyunu almayı başardı. 2014'e göre oylarını önemli oranda artıran AK Parti'de Savcı Sayan, Ağrı'nın yeni belediye başkanı oldu. 2014'de Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin oylarında ise önemli oranda düşüş yaşandı. HDP'li aday oy kullanan vatandaşların yüzde 36.99'unun tercihini kazandı. Ağrı'da 3 ilçede AK Parti, 3 ilçede HDP, bir ilçede BBP, bir ilçede ise SP'li adaylar belediye başkanı olmayı başardı.

KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Ağrı ve ilçelerinde kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti: Ağrı: Savcı Sayan, Hamur: Cezmi Ergül, Taşlıçay: İsmet Taşdemir

HDP: Diyadin: Betül Yaşar, Doğubayazıt: Yıldız Acar, Patnos: Emrah Kılıç

SP: Eleşkirt: Ramazan Yakut

BBP: Tutak: Bülent Duru

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:52 Kaynak: DHA

Savcı Sayan, Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Ağrı, Güncel
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