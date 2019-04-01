Ağrı'da Hdp Kaybetti, AK Parti Kazandı

AĞRI'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu.

AĞRI'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu. 2014 seçimlerine göre partisinin oylarını artıran Sayan, belediye başkanlığına seçildi.



Ağrı'da 2014 yılında yapılan seçimlerde BDP adayı Sırrı Sakık, yüzde 51.22 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. AK Parti ise seçmenin yüzde 44.99'unun oyunu alabilmişti. 3 ilçede BDP'nin kazandığı Ağrı'da 4 ilçede ise belediye başkanlıklarını AK Partili adaylar kazanmıştı.



SAYAN, AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDI



Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti ipi göğüsledi. Seçime adayı Savcı Sayan'la katılan AK Parti, vatandaşların yüzde 55.73'ünün oyunu almayı başardı. 2014'e göre oylarını önemli oranda artıran AK Parti'de Savcı Sayan, Ağrı'nın yeni belediye başkanı oldu. 2014'de Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin oylarında ise önemli oranda düşüş yaşandı. HDP'li aday oy kullanan vatandaşların yüzde 36.99'unun tercihini kazandı. Ağrı'da 3 ilçede AK Parti, 3 ilçede HDP, bir ilçede BBP, bir ilçede ise SP'li adaylar belediye başkanı olmayı başardı.



KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARI



Ağrı ve ilçelerinde kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:



AK Parti: Ağrı: Savcı Sayan, Hamur: Cezmi Ergül, Taşlıçay: İsmet Taşdemir



HDP: Diyadin: Betül Yaşar, Doğubayazıt: Yıldız Acar, Patnos: Emrah Kılıç



SP: Eleşkirt: Ramazan Yakut



BBP: Tutak: Bülent Duru



- Ağrı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız

HDP, 31 Mart'ta 54 Belediye Kazandı

Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi