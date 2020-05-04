Ağrı'da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek - Son Dakika

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Ağrı'da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek
6 saat önce
Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ufuk Kurnaz, Ağrı Devlet Hastanesi'nde kurdukları PCR Covit-19 laboratuarı sayesinde her gün yaklaşık 200 test yapacaklarını açıkladı.
Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ufuk Kurnaz, Ağrı Devlet Hastanesi'nde kurdukları PCR Covit-19 laboratuarı sayesinde her gün yaklaşık 200 test yapacaklarını açıkladı.
İran'a komşu olan Ağrı'da başarılı bir süreç yürüttüklerini tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten İl Sağlık Müdür Ufuk Kurnaz, rehavete kapılmadan alınan tüm önlemlerin başarılı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi. Kurdukları PCR Covit-19 Laboratuarının bu hafta içerisinde faaliyete geçirileceğini ifade eden Kurnaz "Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına kurduğumuz laboratuarımız bu hafta hizmete başlıyor. Her gün yaklaşık 200 vatandaşımızın testini yaparak sonuçları aynı gün vermeyi planlıyoruz. Bu bağlamda emeği olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu süreci sonlandıracağız" şeklinde konuştu. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:13 Kaynak: İHA
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