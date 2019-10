Ağrı'da her öğrencinin bir Koç'u olacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında her öğrenciye bir Koç uygulamasıyla eğitimin çıtası yükseltilecek.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde tüm okullarda başlatılan "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında her öğrenciye bir Koç uygulaması hayata geçirildi. Bu projeyle okullarda her öğretmene 5 öğrenci tanımlanarak Koçluk sistemi işletilecek. Öğretmenler, düzenli olarak kendilerine tanımlanan öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibini yaparak, öğrencilere rehberlik çalışmalarında büyük destek verecek. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin," İl genelinde başlatmış olduğumuz 'Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği' projesi kapsamında hayata geçirilen Koçluk sistemi, tüm ortaokul ve orta öğretim okullarımızda uygulanmaya başladı. İlk etapta 8. ve 12. sınıflarımıza yönelik yürüttüğümüz çalışmada, öğretmenlerimize tanımlanan öğrencilerimizin yakından takibi yapılarak hem sosyal-duygusal gelişimleri destekleniyor hem de akademik açıdan başarılarının arttırılması sağlanıyor. Projemizin sistem oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çok yakında sistemimizi kurmuş olacağız. Öğretmenlerimiz, gelişimlerini takip ettikleri öğrencilerin raporlarını bu sisteme işlemiş olacaklar. Bu sayede her okulun kendi içinde karnesini çıkaracağız. Çıkarılan bu karne sonucunda her okul için yapılması gerekenleri değerlendirip eksikliklerimizin giderilmesi için çalışmalara yön vereceğiz. İlimiz için bu sistemi çok önemsiyorum, özverili öğretmenlerimizin fedakar gayretleriyle Ağrı'nın eğitim kalitesini daha üst sıralara taşıyacağız." dedi. - AĞRI