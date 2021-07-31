Ağrı'da hırsızlık malı sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Üst aramalarında elektrikli su ısıtıcısı, kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Dur ihtarına uymayarak kaçan A.Z, M.K, R.U, kovalamaca sonucunda mühürlenen bir hurdalıkta yakalandı.

Ağrı 'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 şüphelinin çalıntı mal satmaya çalıştığı belirlendi.

Yangının etkili olduğu Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, gözyaşları içinde yardım istedi

Deprem nedeniyle boşaltılan binada bir erkek cesedi bulundu

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu

Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın