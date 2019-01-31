Ağrı'da Hırsızlık Operasyonu
17 dakika önce
Ağrı'da Patnos ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
Ağrı'da Patnos ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kamu kurumları ve iş yerlerinden hırsızlık yapılmasının ardından olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin S.Y. (20), M.A. (16), B.D. (16) ve F.D. (16) gözaltına alındı, bu kişilerden çalıntı olan bazı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine getirilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor
Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi