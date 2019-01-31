Ağrı'da Hırsızlık Operasyonu

Ağrı'da Patnos ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ağrı'da Patnos ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kamu kurumları ve iş yerlerinden hırsızlık yapılmasının ardından olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Olaya ilişkin S.Y. (20), M.A. (16), B.D. (16) ve F.D. (16) gözaltına alındı, bu kişilerden çalıntı olan bazı malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine getirilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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