Ağrı'da hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Gazi Mahallesi'nde kimsenin bulunmadığı bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarıyla eve gitti.
Ekipler, evdeki çamaşır makinesi ve bazı eşyayı çalmaya çalıştığı belirtilen A.B'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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