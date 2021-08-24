Ağrı'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hırsızlık amacıyla bir binaya girdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Koçkıran Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan bir binaya hırsızlık amaçlı kişilerin girdiği bilgisini aldı.
Olay yerine gelen ekipler, şüpheli F.T'yi gözaltına aldı.
Ekipler zanlının üst aramasında bıçak, satır ve hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 8 su sayacı ele geçirdi.
Kaynak: AA
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