Ağrı'da hız yapan araç kazaya sebep oldu - Son Dakika

Ağrı'da hız yapan araç kazaya sebep oldu

- Ağrı'da hız yapan araç kazaya sebep oldu Ağrı'da hız kurallarını ihlal eden araç anayola geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.

- Ağrı'da hız yapan araç kazaya sebep oldu AĞRI - Ağrı'da hız kurallarını ihlal eden araç anayola geçmeye çalışan başka bir araca çarptı. Eleşkirt İlçesinden Ağrı'ya doğru seyir halinde olan 65 AN 553 plakalı araç hız kurallarını ihlal edince Şeker Fabrikasından anayola çıkmaya çalışan, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir araca çarptı. Can kaybı ve yaralıların olmadığı kazada iki araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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