Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ağrı'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Patnos Recep Tayyip Erdoğan bulvarında karşılaştı. Kavgaya karışan tarafların Ortadamla Köyü ve Arpacık Köyünden oldukları öğrenilirken olayla alakası olmayan Akdilek Köyünden de bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada Kutbettin İşler silahla vurularak hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Kaynak: Patnos Medya