Ağrı'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Patnos Recep Tayyip Erdoğan bulvarında karşılaştı. Kavgaya karışan tarafların Ortadamla Köyü ve Arpacık Köyünden oldukları öğrenilirken olayla alakası olmayan Akdilek Köyünden de bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Silahlı kavgada Kutbettin İşler silahla vurularak hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Patnos Medya
Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika