Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.07.2022 15:17

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan akrabaların tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Patnos Recep Tayyip Erdoğan bulvarında karşılaştı. Kavgaya karışan tarafların Ortadamla Köyü ve Arpacık Köyünden oldukları öğrenilirken olayla alakası olmayan Akdilek Köyünden de bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Husumetli akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada Kutbettin İşler silahla vurularak hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Patnos Medya

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için 'hanım kız' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için 'hanım kız' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak

Recep Tayyip Erdoğan, Patnos, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 15:29:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement