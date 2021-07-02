Son dakika haberi... İçinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüs devrildi: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da içinde öğretmenlerin de bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre birçok yolcu yaralandı.

Mehmet Şen'in kullandığı 72 EP 718 plakalı midibüs, Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan birçok yolcu, Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Midibüsteki yolcular arasında öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi.